Экс-защитник «Ливерпуля»: Конте — огромная потеря для чемпионата Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что увольнение итальянца Антонио Конте с должности наставника лондонского «Челси» станет огромной потерей для чемпионата Англии, передает "Советский спорт"

"Уход Конте — это большая потеря для Премьер-лиги. Думаю, он был великолепен. Он перевел «Челси» на игру с тремя защитниками, после чего сложилось впечатление, что теперь так играет каждый в стране — даже сборная Англии", — написал Каррагер в своей колонке на Sky Sports.

Также по мнению эксперта, достижения Конте еще нескоро кто-либо повторит.

"Он оказал большое влияние на английский футбол. Прийти и сразу выиграть лигу, а во второй год добавить Кубок Англии — это серьезное достижение", — добавил бывший футболист.

В СМИ появилась информация о том, что бывший наставник итальянского «Наполи» Маурицио Сарри возглавит «синих».