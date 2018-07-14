Футбол — ЧМ-2018: звездный час команд-середняков

Москва, 13 июля / Синьхуа / — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)

Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)