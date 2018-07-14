Ещё
Футбол — ЧМ-2018: звездный час команд-середняков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбол — ЧМ-2018: звездный час команд-середняков 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
Москва, 13 июля /Синьхуа/ — На российском чемпионате мира по футболу 2018 года сборные, считавшиеся середняками, во весь голос заявили о себе. Они не побоялись бросить вызов признанным лидерам, одного за другим низвергли с футбольного олимпа бывших чемпионов мира и сделали нынешний чемпионат звездным часом команд-середняков. (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
Футбол -- ЧМ-2018: сборная Франции готовится к полуфиналу Футбол -- ЧМ-2018: Болельщики на матче между сборными Бельгии и Франции 110 тыс военных и полицейских будут обеспечивать порядок во Франции на выходных 14-15 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Франции не хочет уезжать из России5
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»276
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Новости партнеров
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение