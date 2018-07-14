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Куртуа готов к матчу за третье место в Санкт-Петербурге
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Куртуа готов к матчу за третье место в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь сборной Бельгии и лондонского «Челси» Тибо Куртуа готов к матчу за третье место чемпионата мира по футболу, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт".
На фотографии, опубликованной в инстаграме спортсмена, Бельгия противостоит Франции в полуфинале мундиаля. Тогда победу праздновали французы, однако бельгийцы решительно настроены на утешительный финал.
Матч за третье место состоится 14 июля.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее Сергей Игнашевич отпраздновал «пенсию» конфетами.
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