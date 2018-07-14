Куртуа готов к матчу за третье место в Санкт-Петербурге

Вратарь сборной Бельгии и лондонского «Челси» Тибо Куртуа готов к матчу за третье место чемпионата мира по футболу, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщает "Советский спорт" На фотографии, опубликованной в инстаграме спортсмена, Бельгия противостоит Франции в полуфинале мундиаля. Тогда победу праздновали французы, однако бельгийцы решительно настроены на утешительный финал. Матч за третье место состоится 14 июля. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня. Ранее Сергей Игнашевич отпраздновал «пенсию» конфетами.