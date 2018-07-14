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СМИ сообщили о негласном запрете Мутко появляться рядом с Инфантино
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СМИ сообщили о негласном запрете Мутко появляться рядом с Инфантино
Говорит Москва
1 час назад
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Уточняется, что FIFA не хочет, что её президент ассоциировался с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
BBC отмечает, что
Виталий Мутко
, посетивший все матчи нашей сборной на ЧМ-2018, ни разу не появился в одной ложе с
Джанни Инфантино
.
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