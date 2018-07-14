СМИ сообщили о негласном запрете Мутко появляться рядом с Инфантино

Уточняется, что FIFA не хочет, что её президент ассоциировался с чиновником, связанным с допинговым скандалом. BBC отмечает, что Виталий Мутко , посетивший все матчи нашей сборной на ЧМ-2018, ни разу не появился в одной ложе с Джанни Инфантино