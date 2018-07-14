Ещё
Кто родился 14 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто родился 14 июля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Любовь Алексеевна Павлова, председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области (ЕАО). Преподавала, а позднее заняла должность директора в школе села Птичник Биробиджанского района области. Избиралась депутатом регионального парламента. В сентябре 2016 года заняла пост председателя Законодательного Собрания ЕАО.
Владимир Павлович Белоусов (72 года), спортсмен. Он является единственным обладателем олимпийской награды в истории отечественных прыжков с трамплина.
Свою золотую медаль Владимир Белоусов завоевал на зимних Олимпийских Играх в Гренобле (Франция) в 1968 году. Эти Игры стали его «звездным часом»: он стал не только олимпийским чемпионом, но и получил титул чемпиона мира (до 1984 года Олимпийские игры считались одновременно чемпионатом мира по прыжкам с трамплина). К сожалению, так блестяще начавшаяся карьера спортсмена быстро завершилась. Из-за разногласия с руководством Владимир Белоусов отказался от участия в следующих Олимпийских играх, а в возрасте 24 лет ушёл из большого спорта. Позднее он тренировал сборную Вооруженных сил на Сахалине. Под его руководством выросло пять мастеров спорта и призёр Спартакиады народов СССР.
Александр Мелентьевич Волков (1891-1977), писатель. Автор популярных детских книг о приключениях девочки Элли и её друзей в Волшебной стране. Кроме этого Волков — автор ряда научно-популярных и научно-фантастических книг. Среди них, «Земля и небо: Занимательные рассказы по географии и астрономии», «Путешественники в третье тысячелетие», «Самолеты на войне» и другие.
Парламентская газета: последние новости
В Кремле ответили на требования Запада отдать Крым Украине Нарезное оружие можно будет снаряжать самостоятельно Маурицио Мартина избран национальным секретарём итальянской Демократической партии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная Франции не хочет уезжать из России5
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Внешность спортсменки вызвала скандал на юниорском ЧМ67
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»276
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение