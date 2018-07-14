Кто родился 14 июля

Любовь Алексеевна Павлова , председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области (ЕАО). Преподавала, а позднее заняла должность директора в школе села Птичник Биробиджанского района области. Избиралась депутатом регионального парламента. В сентябре 2016 года заняла пост председателя Законодательного Собрания ЕАО.

Владимир Павлович Белоусов (72 года), спортсмен. Он является единственным обладателем олимпийской награды в истории отечественных прыжков с трамплина.

Свою золотую медаль Владимир Белоусов завоевал на зимних Олимпийских Играх в Гренобле (Франция) в 1968 году. Эти Игры стали его «звездным часом»: он стал не только олимпийским чемпионом, но и получил титул чемпиона мира (до 1984 года Олимпийские игры считались одновременно чемпионатом мира по прыжкам с трамплина). К сожалению, так блестяще начавшаяся карьера спортсмена быстро завершилась. Из-за разногласия с руководством Владимир Белоусов отказался от участия в следующих Олимпийских играх, а в возрасте 24 лет ушёл из большого спорта. Позднее он тренировал сборную Вооруженных сил на Сахалине. Под его руководством выросло пять мастеров спорта и призёр Спартакиады народов СССР.