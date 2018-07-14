«Интер» проявляет интерес к Ди Марии

Полузащитник французского «ПСЖ» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Интере». Об этом сообщает FOX Sports.

Ранее 30-летний аргентинец высказывал сомнения относительно своего будущего в парижском клубе. «Интер» серьезно настроен заполучить Анхеля в летнее межсезонье.

Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» истекает через год. Руководство столичного клуба готово расстаться с Ди Марией.

В минувшем сезоне Анхель в 45 матчах за «ПСЖ» в разных турнирах забил 21 мяч. На чемпионате мира-2018 в составе сборной Аргентины он сыграл три матча и забил один гол.