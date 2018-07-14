Саутгейта ненавидели после Евро-96, теперь он — надежда всей Англии

Футбол не едет домой. Англия не смогла повторить успех 1966 года, остановившись всего лишь в шаге от финала. Но на родине ни у кого не поднялась рука критиковать эту сборную. Даже главному тренеру сборной Гарету Саутгейту журналисты и эксперты высказывали исключительно слова поддержки. Почему? Все просто. Он подарил английскому народу мечту, которой у них не было много лет. Даже золотые поколения времен Бекхэма и Руни не могли сотворить нечто подобное. Потом пришел тихоня Саутгейт, набрал команду и дошел до полуфинала. Чем же так примечателен этот скромный человек в стильной жилетке — «жилетке надежды»? Это история человека, который стал чуть ли не Богом для англичан, никогда не будучи даже близко к Олимпу.

Он не был великим футболистом

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Есть такое мнение, что великий футболист не может быть хорошим тренером. А лучшими обычно становятся именно средненькие в прошлом игроки. Если это все же истина в последней инстанции, то Саутгейт как раз подходит под этот критерий. В бытность футболистом нынешний тренер сборной Англии был стабильным игроком основы. Но не более. За свою карьеру он выступал лишь за три клуба английской премьер-лиги — « Астон Виллу », «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро». Причем ни одна их этих команд не была в то время в топе. Клубы середняки, игрок середняк — это футбольная история Гарета Саутгейта. Однако же его вызывали в сборную Англии. Два Евро и два чемпионата мира — послужной список наставника англичан. Правда в 2002 году он просидел весь турнир на лавке, а в 1996 отличился так, что врагу не пожелаешь. В полуфинальном матче против Германии Саутгейт не забил решающий пенальти, за что его просто возненавидели английские фанаты.

Не был он и великим тренером

Завершив футбольную карьеру, Саутгейт решил попробовать свои силы на тренерской позиции. Как раз в 2006 году Стив Макларен сменил «Мидлсбро» на сборную Англии, поэтому сам бог велел Гарету Саутгейту стартовать с практически родного «Мидлсбро». За три года работы ни серьезных провалов, ни грандиозных успехов от тренера так и не дождались. И вот, вроде бы «Мидлсбро» поднялся на вершину Чемпионшипа, где шел в лидерах, но Саутгейта сенсационно увольняют. Вернулся к тренерской работе Гарет лишь спустя три с лишним года — в молодежную сборную Англии. Но его команда не вышла из группы на молодежном Евро-2015.

Попросили постоять рядом, но поставили во главу сборной

Пост наставника сборной Англии традиционно был связан с глыбой тренерского сообщества. Эрикссон, Макларен, Капелло, Ходжсон, Эллардайс — все эти специалисты имеют грандиозный опыт и огромный авторитет в мире футбола. Кстати, именно из-за скандального ухода Эллардайса Саутгейт стал тренером сборной Англии. Впопыхах им чуть ли не «заткнули» дырку, сделав исполняющим обязанности. Затем, видимо, сделали ставку на молодость и утвердили главным. Правда, критика сыпалась со всех сторон. Никто толком не мог понять, чем так привлек футбольных боссов неудачник Евро-1996.

В него и в сборную никто не верил

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Не секрет, что в сборную Англии на этом чемпионате мира не верили даже отъявленные оптимисты. Англичане настолько устали проигрывать, что было проще махнуть на все рукой и дождаться вылета свой команды, если не на групповом этапе, то в 1/8 финала. Тем более, что в Россию ее повез экс-тренер из Чемпионшипа. Еще хуже стало болельщикам, когда Саутгейт обнародовал окончательный состав сборной. Он просто отцепил от заявки Джо Харта Энди Кэролла , Тео Уолкотта, Уэйна Руни и целый ряд других примелькавшихся звезд. При этом Саутгейт сделал ставку на тех, кто всего 3-4 года назад пылил по низшим лигам и добавил к ним небольшую дозу опытных игроков. Естественно, на тренера сразу же обрушилась тонна критики. Заслуженно? Думаю, что нет.

Спокойствие, только спокойствие

Но Гарет Саутгейт, похоже, прекрасно знал, что он делает. Спокойно отвечал на критику, доходчиво объяснял прессе, почему не вызвал того или иного футболиста. Возможно, именно это спокойствие и начало вселять какую-то надежду в болельщиков. Нельзя сказать, что сборная Англии показывала какой-то феноменальный или красочный футбол. Нет, этого не было. Но был результат. Саутгейт сделал акцент на английскую классику — стандартные положения и навесы. Это стало главным оружием сборной Англии. Его обвиняли в скудности футбола, но он гнул свою линию. В итоге, дошел до полуфинала. Английские футболисты не раз отмечали, что полностью доверяют Саутгейту как тренеру, высоко оценивали его как психолога. Гарри Кейн рассказывал после победы над Панамой, что вполне может остаться на скамейке запасных, «если так решит тренер».

Саутгейт — тренер на перспективу, чем-то похожий на Карреру

Впереди у сборной Англии матч за третье место. «Матч за „бронзу“, если честно, — это единственная игра на турнире, в котором не хочет участвовать ни одна команда, — рассказал сказал Саутгейт. — Но у нас есть два дня, чтобы подготовиться к ней. Не сомневаюсь, что мы будем играть с гордостью, как и всегда, когда представляем национальную команду. И будем стараться победить. Это будет непросто — быстро пережить это поражение и перестроиться на следующий матч. Но это будет еще одним вызовом для нас». Наставник англичан весь турнир принимал те самые вызовы судьбы и выходил победителем. Чего стоит только снятие проклятья послематчевых пенальти со сборной Англии.

Как бы не закончился для англичан этот чемпионат мира, похоже, они нашли тренера на долгую перспективу. Молодой Саутгейт собрал молодую команду, подарил англичанам надежду и вернул веру в свою сборную. Впереди у англичан Евро-2020, в котором, кстати, и сам Гарет Саутгейт хочет принять участие в качестве тренера.

Интересно, что между Гаретом Саутгейтом и Массимо Каррерой можно провести интересную параллель. Оба пришли «из ниоткуда», не будучи ни звездными тренерами, ни легендарными футболистами. Каррере уже удалось сотворить историю и привести «Спартак» к чемпионству. Так что, очередь за Саутгейтом. А этот мужчина в «жилетке надежды» теперь просто обязан добиться своего.

Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?