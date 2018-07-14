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Хоккеисты челябинского «Трактора» проведут тренировочный сбор в Финляндии
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Хоккеисты челябинского «Трактора» проведут тренировочный сбор в Финляндии 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Хоккеисты челябинского «Трактора» перед началом сезона отправятся на тренировочный сбор в Финляндию, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.
Сбор пройдёт с 20 июля по 3 августа. Помимо тренировок, «чёрно-белые» сыграют контрольные матчи с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и «Северсталью» 26, 29 июля и 3 августа соответственно.
Сейчас хоккеисты готовятся к сезону в Челябинске, они проходят медосмотр и возобновляют командные тренировки. Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в этом году стартует 1 сентября, а уже 2 сентября «Трактор» встретится с ЦСКА.
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