Хоккеисты челябинского «Трактора» проведут тренировочный сбор в Финляндии

Хоккеисты челябинского «Трактора» перед началом сезона отправятся на тренировочный сбор в Финляндию, сообщают в пресс-службе хоккейного клуба.

Сбор пройдёт с 20 июля по 3 августа. Помимо тренировок, «чёрно-белые» сыграют контрольные матчи с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимиком» и «Северсталью» 26, 29 июля и 3 августа соответственно.

Сейчас хоккеисты готовятся к сезону в Челябинске, они проходят медосмотр и возобновляют командные тренировки. Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в этом году стартует 1 сентября, а уже 2 сентября «Трактор» встретится с ЦСКА.