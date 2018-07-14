Ещё
Экс-игрок сборной Бразилии: Неймар не заслуживает такой критики
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок сборной Бразилии: Неймар не заслуживает такой критики 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста прокомментировал игру нападающего национальной команды Неймара.
"Не буду никого защищать, но давайте посмотрим на его прошедший сезон. Тяжелая травма, переход в «ПСЖ», командные сложности, колоссальный психологический груз, желание быть первым и так далее, и так далее.
Каждый, кто понимает, что это такое, не станет ни в чем его обвинять. Он не заслуживает такой критики", — цитирует Баптисту газета «Известия».
Ранее Неймар обратился к форварду Килиану Мбаппе и полузащитнику Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира по футболу в России.
Газета.Ru: последние новости
Ракитич: Модрич должен получить "Золотой мяч", если мы победим на ЧМ-2018 Футболист Тарасов продлил контракт с "Локомотивом" Сорокин: ни одного инцидента на стадионах не было зафиксировано на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два клуба проиграли борьбу за Головина23
Украинский тренер раскритиковал сборную России
Хорватский игрок решился на смелый шаг58
Сборная Франции не хочет уезжать из России123
Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение