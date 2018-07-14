Экс-игрок сборной Бразилии: Неймар не заслуживает такой критики 

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста прокомментировал игру нападающего национальной команды Неймара.
"Не буду никого защищать, но давайте посмотрим на его прошедший сезон. Тяжелая травма, переход в «ПСЖ», командные сложности, колоссальный психологический груз, желание быть первым и так далее, и так далее.
Каждый, кто понимает, что это такое, не станет ни в чем его обвинять. Он не заслуживает такой критики", — цитирует Баптисту газета «Известия».
Ранее Неймар обратился к форварду Килиану Мбаппе и полузащитнику Ивану Ракитичу перед финалом чемпионата мира по футболу в России.