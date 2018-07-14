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Оливье Жиру: «Не хотим упустить возможность выиграть чемпионат мира»
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Оливье Жиру: «Не хотим упустить возможность выиграть чемпионат мира» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Форвард сборной Франции Оливье Жиру — о финальном матче ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
— Все по-другому. После победы над Германией в полуфинале на Евро-2016 мы немного впали в эйфорию, против Бельгии было не так, — цитирует футболиста Goal.com. — Это другое чувство — мы знаем, что нам нужно победить в еще одном матче. Мы сконцентрированы на том, чтобы выполнить свою работу. Мы прошли долгий путь и теперь не хотим упускать эту возможность.
Нельзя выиграть чемпионат мира только за счет таланта. Талант сам по себе не имеет значения. Нужна эффективность. Психологическая устойчивость — это 70 процентов работы. Если ты готов работать на партнеров по команде, друг ради друга, с полной отдачей и вовлеченностью, тогда вам по силам что угодно.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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