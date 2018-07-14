«Матч за третье место — не та игра, о которой мечтаешь»

Англия эмоционально опустошена. Такой долгожданный финал чемпионата мира был совсем близок, но вновь оказался недосягаем. Поражение стало ударом и для британских футболистов, и для их болельщиков. Матч за третье место здесь всерьез никто не рассматривает, команда была нацелена только на один результат — золотые медали.

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Главный тренер англичан Гарет Саутгейт оказался еще более откровенен: «Матч за третье место — это точно не та игра, о которой мечтаешь». А легендарный Алан Ширер и вовсе назвал затею с матчем за третье место глупостью: «Третье и четвертое места в плей-офф — полнейшая глупость. Последнее, чего хочется игроку».

Британская пресса о матче за третье место и вовсе практически не пишет. Главные эмоции сейчас — гордость за сборную и ее выступление. Говорится много пафосных и громких слов, произносятся благодарственные речи болельщикам и футболистам и обещания уж в следующий-то раз точно всех обыграть. В общем, все как у нас.

Несмотря на вышесказанное, как отмечает The Guardian , «три льва», конечно, не сдадутся Бельгии, ведь Гарри Кейн с шестью мячами продолжает возглавлять бомбардирскую гонку. Его единственным преследователем, оставшимся в игре, является Ромелу Лукаку (4 гола), который в очном противостоянии приложит все усилия, чтобы как минимум догнать лидера. Ничего невозможного в этом нет.

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Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес также признался после матча, что ему будет сложно настроить футболистов, однако все же его подопечные будут более мотивированными, поскольку для бельгийцев бронза — все-таки исторический результат: «Будет непросто настроить команду на матч за третье место. Постараемся справиться с разочарованием. Хотя надо признать, что шанс занять третье место на ЧМ — это неплохо, в истории бельгийского футбола такое случается нечасто».

А бельгийская пресса вспоминает матч за третье место на ЧМ-1986, в которой «красные дьяволы» уступили сборной Франции (2:4), цвета которой защищали Мишель Платини, Ален Жиресс, Мануэль Аморос, 23-летний Жан-Пьер Папен и другие звезды. Именно поэтому для бельгийцев было так принципиально не проиграть трехцветным в полуфинале. Взять реванш у французов не получилось, зато есть хороший шанс вернуть должок судьбе, выиграв бронзовые медали мундиаля.

Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?

ВСЕ МАТЧИ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧМ Страна

Италия

Германия — Австрия — 3:2 Франция

Бразилия — Швеция — 4:2 Швейцария

Австрия — Уругвай — 3:1 Швеция

Франция — ФРГ — 6:3 Чили — Югославия — 1:0 Англия

Португалия — СССР — 2:1 Мексика

ФРГ — Уругвай — 1:0 Польша — Бразилия — 1:0 Аргентина

Бразилия — Италия — 2:1 Мексика

Франция — Польша — 2:3 Мексика

Бельгия — Франция — 2:4 Италия

Италия — Англия — 2:1 Швеция — Болгария — 4:0 Франция

Голландия — Хорватия — 1:2 Япония/Корея

Корея — Турция — 2:3 Германия

Германия — Португалия — 3:1 Уругвай — Германия — 2:3 Бразилия

Бразилия — Голландия — 0:3 Россия

Бельгия — Англия -?