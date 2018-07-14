Мальчик из Казахстана выиграл в лотерею право выйти на поле мундиаля

Возможность выйти на поле в финале Кубка мира выиграл в лотерею 9-летний футбольный болельщик из Казахстана, сообщает «МИР 24». Он получил счастливый билет в одном из ресторанов Астаны, куда пришел пообедать вместе с родителями. На днях он прилетел в Москву.

«Я два года играю в футбол. Когда я вырасту, я хочу быть как Пол Погба , потому что он сильный игрок», — говорит победитель лотереи Мадали Исабеков.

Выигрыш в лотерею включает перелет и проживание Москве, два билета на финальный матч мундиаля. Самое главное — право выйти на поле перед игрой вместе с мировыми звездами футбола.

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