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Мальчик из Казахстана выиграл в лотерею право выйти на поле мундиаля
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Мальчик из Казахстана выиграл в лотерею право выйти на поле мундиаля 

Мир24 4 часа назад
Возможность выйти на поле в финале Кубка мира выиграл в лотерею 9-летний футбольный болельщик из Казахстана, сообщает «МИР 24». Он получил счастливый билет в одном из ресторанов Астаны, куда пришел пообедать вместе с родителями. На днях он прилетел в Москву.
«Я два года играю в футбол. Когда я вырасту, я хочу быть как Пол Погба, потому что он сильный игрок», — говорит победитель лотереи Мадали Исабеков.
Выигрыш в лотерею включает перелет и проживание Москве, два билета на финальный матч мундиаля. Самое главное — право выйти на поле перед игрой вместе с мировыми звездами футбола.
Большие деньги маленького мяча. Переход Роналду из «Реала» в «Ювентус» вызвал забастовку на Fiat. Экономика футбола. Специальный репортаж смотрите в итоговой программе «Вместе» с Екатериной Абрамовой в воскресенье, сразу по окончании финального матча чемпионата мира.
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