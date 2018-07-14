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Лучшие матчи чемпионатов мира. Финал 1970 года, видео
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Лучшие матчи чемпионатов мира. Финал 1970 года, видео 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Как взяла золото «лучшая команда всех времён» во главе с Пеле.
ЧМ-1970 в Мексике подарил футболу божественную сборную Бразилии. Возможно, лучшую команду в истории чемпионатов мира. «Кудесники мяча» во главе с Пеле выиграли все семь матчей на турнире, включая финал, в котором не оставили шансов Италии.
Свой путь к золоту сборная Бразилия начала со встреч с Чехословакией, Англией и Румынией на групповом этапе. В первом туре «селесао» взяла верх с крупным счётом 4:1 над Чехословакией (голы: Жаирзиньо — 2, Ривелино, Пеле), после чего переиграла англичан — 1:0 (Жаирзиньо) и румын — 3:2 (Пеле — 2, Жаирзиньо). Сборная Италии тоже заняла первое место в своём квартете. Сперва «Скуадра Адзурра» победила Швецию — 1:0 (Доменгини), а в следующих матчах выдала нулевые ничьи с Уругваем и Израилем.
С наступлением плей-офф бразильцы не перестали много забивать, но и молчавшую до того атаку итальянцев прорвало. В четвертьфинале сборная Бразилии выиграла у Перу — 4:2 (Тостао — 2, Ривелино, Жаирзиньо). Команда Ферруччо Валькареджи в свою очередь разгромила хозяев турнира мексиканцев — 4:1 (Рива — 2, Ривера, автогол).
Ещё более увлекательным получился полуфинал Италия — ФРГ. Его даже назвали «матч века»! В этой игре было забито семь мячей, причём пять — в дополнительное время. Гол Роберто Бонинсеньи в самом начале подарил преимущество итальянцам, но на 90-й минуте немцы отыгрались. Потом лучший снайпер ЧМ-1970 Герд Мюллер сделал счёт 2:1 в пользу сборной ФРГ. Тарчизио Бурньич и Луиджи Рива снова вывели вперёд «Скуадру Адзурру», тем не менее, на 110-й минуте Мюллер оформил дубль. В следующей атаке Италии, всего через минуту, забил уже Джанни Ривера. Его гол стал последним в «матче века»: итальянцы отпраздновали победу — 4:3.
Тем временем сборная Бразилии расправилась с Уругваем — 3:1. Авторы голов «селесао» в полуфинале — Клодоалдо, Жаирзиньо и Ривелино. Команда Марио Загалло вышла в финал, который состоялся в Мехико на стадиона «Ацтека» и собрал 107 412 зрителей. Составы были такими:
Бразилия: Феликс, Карлос Алберто (к), Брито, Пиацца, Эвералдо, Клодоалдо, Жерсон, Жаирзиньо, Ривелино, Тостао, Пеле. Италия: Альбертози, Бурньич, Розато, Чера, Факкетти (к), Бертини (Юлиано, 75), Де Систи, Доменгини, Маццола, Бонинсенья (Ривера, 84), Рива.
Пеле признали лучшим игроком ЧМ-1970, и в финале нападающий «Сантоса» оказался особенно хорош. 29-летний лидер атак «селесао» открыл счёт на 18-й минуте. Бразильцы выбросили аут, Ривелино одним касанием отправился мяч в штрафную соперника, а Пеле забил ударом головой в прыжке (на видео — 00:10). Игроки сборной Бразилии чувствовали себя раскованно, возможно, даже слишком. Благодаря этому «Скуадра Адзурра» отыгралась: Бонинсенья перехватил небрежный пас защитника пяткой и сам же поразил цель. Стремление бразильцев поиграть на публику подтверждает также эпизод перед их четвёртым голом. Клодоалдо, владея мячом, обыграл на своей половине сразу четырёх оппонентов (на видео — 00:20).
Бразилия дожала Италию после перерыва. В середине второго тайма команде Загалло принесла успех позиционная атака. Мяч попал к Жерсону, который забил ударом с левой из-за штрафной (на видео — 01:25). На 71-й минуте длинный пас того же Жерсона начал третью голевую атаку «селесао». Пеле в штрафной сделал скидку на Жаирзиньо, чей рывок прозевали защитники (на видео — 00:05). Наконец, на 86-й минуте владение мячом обеспечило бразильцам ещё один гол (на видео — 01:40). Пеле наградил подключившегося вперёд защитника Карлоса Алберто классной передачей, и тот сделал победу сборной Бразилии крупной — 4:1.
Загалло на ЧМ-1970 стал первым, кому удалось выиграть чемпионат мира как в качестве игрока, так и в роли тренера, а Пеле — единственным трёхкратным чемпионом мира. «Для меня сборная Бразилии 1970 года остаётся лучшей командой всех времён», — признавался Король футбола.
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