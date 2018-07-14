Илья Леонов: Пришлось перестраиваться и придумывать схемы и комбинации под женский футбол

Женская сборная России по пляжному футболу появилась совсем недавно и сумела выиграть первый же турнир, в котором приняла участие, — Кубок Европы. Впечатлениями от соревнований поделились главный тренер российской команды Илья Леонов , а также футболистки сборной Александра Самородова и Марина Федорова

Илья Леонов: «Пришлось перестраиваться и придумывать схемы и комбинации под женский футбол». — Поздравляем вас с победой, расскажите, как для вас складывался турнир, с какими трудностями столкнулись при подготовке к Кубку Европы? — Спасибо большое за поздравления. Да, времени на подготовку к турниру было не очень много, я бы даже сказал, что очень мало времени было. Мы провели краткосрочный сбор в Португалии, где в течение трех дней из тринадцати футболисток мне надо было десять, которые попадут в окончательную заявку. Хочу сказать, что все девчонки проявили себя с наилучшей стороны, за что им большое спасибо. К сожалению, не обошлось без травм. Наталья Канаева получила повреждение и, скорее поэтому, не попала в окончательную заявку. Турнир для нас получился непростым. Понимал, что от первой игры зависит очень много. Сборная Швейцарии сильная команда, и, пожалуй, именно она была фаворитом в нашей группе. Во второй игре со сборной Голландии мы уже смотрелись получше. А финал со сборной Испании был самым сложным матчем на турнире. Мы долго говорили перед игрой, изучали тактическую схему испанок. У меня получилось донести до девочек, что главное для нас в игре — действия в обороне. Уникальный случай для пляжного футбола, когда команда играет от обороны, и вообще не пропускает ни одного гола. Я попросил девчонок потерпеть, просил обезопасить свои ворота, а моменты в атаке у нас обязательно должны были быть. Всеми футболистками доволен, есть куда расти и прогрессировать, но хочу поздравить всех с заслуженной победой. — Победу в финале над испанками называют победой тренерской мысли. Считаете ли вы это и своим личным успехом? — В первую очередь, это победа всей команды. Мы, конечно, всем тренерским штабом просматривали сборную Испании и хотели убрать их сильные стороны и воспользоваться их слабостями, но именно девчонки вышли на площадку и воплотили все, что я хотел до них донести. Конечно, долго пришлось объяснять и показывать на фишках, как нужно против них обороняться. Хорошо, что девчонки меня услышали, много из того, что я просил, они реализовали. — В чем отличительная особенность в работе с женской командой, столкнулись ли с какими-либо сложностями? — В первую очередь, необходимо к каждой найти индивидуальный подход, хотя времени на это было не так много. Отличие также в том, что девчонки еще не избалованы большими победами на международном уровне. Тем более, когда ты играешь за национальную сборную, когда на тебе футболка с гербом твоей страны. Есть, конечно, различия: и положительные моменты, и отрицательные, потому что, например, физиология мужчин позволяет больше возможностей в пляжном футболе, чем женская. Поэтому мне пришлось перестраиваться и придумывать схемы и комбинации под женский футбол.

Капитан женской сборной России по пляжному футболу Александра Самородова: «Очень бы хотелось продлить такие моменты» — Какие эмоции после победы в составе сборной России? — После любого успеха чувствуешь себя безумно радостным и испытываешь дикий восторг, тем более, когда одерживаешь победу в составе сборной России, да ещё и на соревновании такого уровня. Чувствуешь безмерную гордость, благодарность и умиротворение. Очень бы хотелось продлить такие моменты. — Команда собрана практически с нуля, насколько сложно было стать ее капитаном? — Команда хоть и собрана с нуля, но со всеми девчонками я уже отыграла турнир либо знакома по играм за сборную по мини-футболу. — Насколько давно ты играешь на песке? Сложно было переходить с другого покрытия? — На песке играю совсем немного и редко, поэтому возникали некоторые не очень приятные моменты на поле. Да и после паркета нужно некоторое время, чтобы адаптироваться и привыкнуть. — Как удалось справиться с волнением от того, что вы первая женская сборная в российском пляжном футболе?

— Лично я не испытывала особого волнения, наоборот чувствовала себя уверенно и спокойно. И, пользуясь случаем, хотела бы ещё раз поблагодарить всех, кто следил за нами, переживал, болел, а также тех, кто способствует развитию женского футбола в России, за возможность выступать на международной арене и ещё раз поздравить всех девчонок, тренерский штаб с победой и пожелать не останавливаться на достигнутом!

Марина Федорова: «Нужно было обязательно побеждать на Кубке Европы»

— Самым сложным получился финальный матч против Испании. Два периода получились очень упорными, никто не мог открыть счет. Лишь в третьем нам наконец удалось забить два мяча и победить.

— Помимо пляжного, вы также выступаете за сборные по большому и мини-футболу. В чем специфика игры на песке?

— Пляжный футбол более зрелищный, здесь можно забить, например, через себя. Также очень много играется верхом. При этом бегать гораздо тяжелее, нужна хорошая физическая подготовка. Насколько мне известно, женскую сборную по пляжному футболу хотели собрать уже давно, но по каким-то причинам сделать этого не получалось. Сейчас наконец-то удалось собрать команду, Кубок Европы нужно было обязательно выигрывать, чтобы в дальнейшем вселить уверенность в девчонок. Уверена, что женская сборная по пляжному футболу продолжит существовать, и это круто!