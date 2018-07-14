Трезеге: не услышал ни одного негативного отзыва о ЧМ-2018 по футболу

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением об организации мирового первенства 2018 года, которое проходит в России.

«До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва», — приводит слова Трезеге ТАСС

Он отметил, что основой успешной организации футбольного праздника стали атмосфера, безопасность логистика и тёплый приём гостей.

По словам Трезеге, проходящий в России чемпионат мира стал не только самым успешным мундиалем в истории, но и образцовым примером в плане организации мировых футбольных первенств.

Ранее иностранные болельщики рассказали о развеянных стереотипах о России после пребывания на ЧМ-2018.