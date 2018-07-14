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Трезеге: не услышал ни одного негативного отзыва о ЧМ-2018 по футболу
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Трезеге: не услышал ни одного негативного отзыва о ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Soccer News
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге поделился мнением об организации мирового первенства 2018 года, которое проходит в России.
«До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства. За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва», — приводит слова Трезеге ТАСС.
Он отметил, что основой успешной организации футбольного праздника стали атмосфера, безопасность логистика и тёплый приём гостей.
По словам Трезеге, проходящий в России чемпионат мира стал не только самым успешным мундиалем в истории, но и образцовым примером в плане организации мировых футбольных первенств.
Ранее иностранные болельщики рассказали о развеянных стереотипах о России после пребывания на ЧМ-2018.
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