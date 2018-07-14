Матч за третье место — утешительный приз, который не нужен никому?

Яркая цитата из Луиса Фелипе Сколари: «Матчи за третье место нужно отменить, они почти ничего не дают победителю, а проигравшему становится гораздо хуже». История знает больше десятка случаев — а это половина всех подобных матчей — когда накал встречи за третье место был почти нулевым.

Даже последняя игра сборной СССР в 1966 году, когда наши в заметно измененном составе так и не нашли в себе силы на борьбу с португальцами. И соперник тоже оказался не в лучшем состоянии. Просто у него был Эйсебио, а у нас его не было. Два следующих чемпионата мира: Уругвай и Бразилия проигрывают бронзу ФРГ и Польше соответственно со счетом 0:1. И почти без сопротивления, хотя и соперник мало усердствовал. Потому что тремя днями ранее все пережили сумасшедшие и результативные полуфиналы.

Новейшая история: Нидерланды с Бергкамом, Клюйвертом, де Буром чуть-чуть не останавливают в шаге от финала Бразилию, морально ломаются и, естественно, уступают третью позицию на пьедестале Хорватии. В 2006-м Португалия, которую тренировал как раз бразилец Сколари, провела результативный, но безалаберный поединок с Германией. Мячи были — 1:3 — а удовольствия не получил никто, только травмированных добавилось.

Перед мундиалем-2010 вопрос отмены матча №63 встал во весь рост. Сторонники идеи отсылали всех к 1930 году, когда на заре мировых футбольных форумов вообще обходились без этой игры, отдавая бронзу тому, кто лучше выглядел на предварительной стадии. Предлагали даже вручать награды обоим проигравшим в одной второй, как это делается на Euro, причем давно — с 1984 года.

Наконец, прошлый турнир, в Бразилии. Накануне игры за третье место с хозяевами отменить ее совсем требовал авторитетный наставник голландцев Луи ван Гаал: «Этот матч не имеет ничего общего со спортом. Потому что можно хорошо провести турнир, а уехать с него дважды проигравшим. И морально раздавленным. Я уже десять лет говорю, что этот матч вообще не нужен». В итоге Голландия в поединке за третье место победила, увезла медали в Амстердам, однако, ван Гаал так и не изменил своего мнения.

И даже матч за бронзу — 2018 был под вопросом, пока в октябре 2014 года президент ФИФА Зепп Блаттер не сделал решительного заявления в поддержку этой игры. Главный аргумент: она — часть традиции, у нас и так слишком много перемен: четвертая замена в экстратайме, система видеоповторов, отмена «тройного наказания при одиннадцатиметровых» и так далее.

Пол Гаскойн, Чаще всего на третью ступень поднимались немцы — четырежды. Бельгия и Англия проиграли утешительную битву за медали по разу и друг за другом: в 86-м и 90-м годах соответственно. И там, и там блистали великие люди: вратари Пфафф и Шилтон, полевые игроки Геретс, Шифо, Кулеманс и Брайан Робсон Гари Линекер . Оба раза страны-участницы сегодняшнего противостояния тогда проиграли. Следовательно, сегодня кто-то из молодых превзойдет славу величайших футболистов конца 20-го века.

Думаю, это будут бельгийцы. Во-первых, имена Азар, Лукаку, де Брёйне не на много уступают звездам прошлого, в отличие от англичан. Во-вторых, «красные дьяволы» заметно сильнее, даже если у них не будет должной мотивации, все же встречу за бронзу неспроста именуют «утешительной»: найти моральные силы после обидного фиаско в полуфинале всегда тяжело.

А в-третьих, Англия просто не имеет права на медали. Она их не заслужила, перечеркнув все, что было сделано, трусливой тактикой в одной второй с хорватами. Британцы плюнули в душу своим поющим поклонникам не только на трибунах, но и во всем мире. Посему — должны проиграть.

Поединок за третье место покажет Первый канал, начало трансляции — 17:00. Это последний матч на арене «Санкт-Петербург». Шесть предыдущих дали Северной столице повод для гордости, потому что в пяти встречах был зафиксирован аншлаг и средняя посещаемость превысила 64 тысячи человек, что составляет 99% заполненности стадиона.