Суд отклонил групповой иск бывших игроков НХЛ к лиге

Федеральный судья отклонил групповой иск бывших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к организации, сообщает "Советский спорт"

По информации NBC Sports, более 100 бывших игроков НХЛ пять лет назад обвинили лигу в недостаточном уровне мониторинга травм головы и поощрении силовой игры. По их мнению, все это вытекало в хронические заболевания головы, от которых большинство из них страдало.

Последнее заседание по делу состоялось в марте, однако спустя четыре месяца суд счел все предъявленные обвинения недостаточными и отклонил иск. Сообщается, что вся группа истцов подаст апелляцию. В случае ее отклонения они готовы продолжить добиваться своего через суд в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что американский журналист призывает клубы НХЛ не подписывать контракт с Войновым.