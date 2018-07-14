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Баптиста поделился мнением о критике в адрес Неймара
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Баптиста поделился мнением о критике в адрес Неймара 

RT на русском 3 часа назад
Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Жулио Баптиста поделился мнением о критике в адрес нападающего национальной команды страны Неймара после чемпионата мира 2018 года.
«Не буду никого защищать, но давайте посмотрим на его прошедший сезон. Тяжёлая травма, переход в ПСЖ, командные сложности, колоссальный психологический груз, желание быть первым и так далее, и так далее», — приводят слова Баптисты «Известия».
По словам бразильца, каждый, кто понимает, что это такое, не будет ни в чём обвинять Неймара.
«Он не заслуживает такой критики», — подчеркнул Баптиста.
Ранее «Реал» опроверг информацию об интересе клуба к Неймару.
RT на русском: последние новости
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