Баптиста поделился мнением о критике в адрес Неймара

Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Жулио Баптиста поделился мнением о критике в адрес нападающего национальной команды страны Неймара после чемпионата мира 2018 года.

«Не буду никого защищать, но давайте посмотрим на его прошедший сезон. Тяжёлая травма, переход в ПСЖ, командные сложности, колоссальный психологический груз, желание быть первым и так далее, и так далее», — приводят слова Баптисты «Известия»

По словам бразильца, каждый, кто понимает, что это такое, не будет ни в чём обвинять Неймара.

«Он не заслуживает такой критики», — подчеркнул Баптиста.