Маркус Браун: Надеюсь, Сергей Ковалёв победит Альвареса

Американец Маркус Браун (21-0, 16 КО) был близок к титульному поединку против россиянина Сергея Ковалёва (32-2-1, 28 КО), чемпиона WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), но проблемы с законом помешали уроженцу Нью-Йорка.

4 августа в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) Ковалёв подерётся с колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО). Брауну же предстоит в этот же день, но в родном Нью-Йорке бой с доминиканским середняком Ленином Кастильо (18-1-1, 13 КО).

В интервью BoxingTalk Браун дал отчётливо понять, что не отказывается от идеи боя с грозным россиянином — американец является обязательным претендентом на титул Ковалёва.

«К сожалению, моя карьера попала в небольшой штиль, — аккуратно подбирает слова Браун. — Но я готов выйти в ринг и сделать то, что делаю лучше всего на свете. Конечно же, я бы лучше подрался с Ковалёвым. Но ведь знаете, как говорят: «Что не делается, всё к лучшему». Поэтому я полностью сфокусирован на предстоящем поединке с Кастильо. А вообще я, конечно же, хочу драться за титул. Я уже семь месяцев как на первом месте в рейтинге WBO. Пора».

Оказывается, американец держит кулачки, чтобы Ковалёв не уступил колумбийцу: «Надеюсь, Ковалёв выиграет свой бой. Потому, как поединок ему предстоит очень даже непростой. Хотя, не столь важно, кто выиграет. Я — обязательный претендент, и если не будет объединительных боёв с другими чемпионами, то я хочу воспользоваться своим правом».

Не позабыл Браун упомянуть и чемпиона WBC Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО) из Канады: «А этот чел вообще не хочет со мной драться. И Баду Джек такой же. А жаль, ведь можно было бы договориться за пару секунд (все перечисленные сотрудничают с функционером Элом Хэймоном ). И я понимаю их нежелание. Я бы на их месте тоже не хотел встретиться с таким опасным парнем, как я. Но рано или поздно им придётся драться со мной».

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