Агента Погба донес до «Барселоны» желание игрока сменить клуб

Полузащитник « Манчестер Юнайтед Поль Погба настроен сменить клуб. Агент футболиста Мино Райола посетил спортивный комплекс «Барселоны» «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, агент по ходу встречи с представителями клуба отметил, что Погба хотел бы покинуть «МЮ».

По мнению Райолы, в Англии футболист регрессирует. Вариант с «Барселоной» был бы для француза одним из лучших решений.

В минувшем сезоне Погба и главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью испытывали проблемы во взаимоотношении. В ряде матчах полузащитник оставался в запасе. Однако отмечается, что с учетом стоимости трансфера Погба, его переход в стан каталонев на данный момент выглядит проблематичнм.