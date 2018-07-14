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Агента Погба донес до «Барселоны» желание игрока сменить клуб
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Агента Погба донес до «Барселоны» желание игрока сменить клуб 

SPORT24.ru 3 часа назад
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба настроен сменить клуб. Агент футболиста Мино Райола посетил спортивный комплекс «Барселоны» «Сиутат Эспортива Жоан Гампер», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, агент по ходу встречи с представителями клуба отметил, что Погба хотел бы покинуть «МЮ».
По мнению Райолы, в Англии футболист регрессирует. Вариант с «Барселоной» был бы для француза одним из лучших решений.
В минувшем сезоне Погба и главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью испытывали проблемы во взаимоотношении. В ряде матчах полузащитник оставался в запасе. Однако отмечается, что с учетом стоимости трансфера Погба, его переход в стан каталонев на данный момент выглядит проблематичнм.
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