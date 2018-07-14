На Никольской расставание поют

Какие они все-таки симпатичные, наши российские девчата! Да и те, кто постарше. Прогуливался после полуфинала англичан с хорватами по вечерней Никольской и видел устремленные на них восхищенные взгляды из толпы иностранных болельщиков. Своих-то не удивишь, давно оценили. А тут еще и жаркая летняя погода способствовала любованию. Разодетые в яркие и модные наряды, они казались еще более прелестными и напоминали о той самой красоте, что спасет мир. В данный момент –мир футбольных фанов, съехавшихся, слетевших к нам со всей Земли.

Конечно, россиянками не ограничивалась эта живописная мозаика, они не были одиноки в своей привлекательности, красок в нее добавляли и зарубежные гостьи, и краски весьма сочные. От страстных бразильянок и мексиканок до более спокойных шведок и утонченных француженок. Жару в танцах в национальном одеянии поддавали и темпераментные африканки. Словом, было ощущение проведения параллельно с мундиалем массового карнавала «Аля Рио-де-Жанейро» или всепланетарного конкурса «Мисс или миссис футбола». (Кстати, его можно было попробовать организовать).

Не стесняюсь в подборе характеристик, держа в уме все то же изречение о красоте. Она ведь столь же активно, как в Москве, других городах, принимавших чемпионат, была представлена и на стадионах, придавая дополнительной экзотики, праздничности, внося свою, женскую, лепту в болельщицкий настрой заполненных до отказа трибун, в ту же самую запускаемую по ним «волну».

А потому не очень понимаю наказ FIFA— постараться в будущем при телетрансляциях меньше наводить камеры на женские лица, а то чуть ли не вовсе ограничить показ. Мы что, подобным решением протестуем против того, чтобы красота присутствовала на голубых экранах во время этих репортажей? Она, мол, отвлекает от самой игры, а может, наоборот, добавляет эмоций, усиливает впечатления от нее, позволяет сравнивать с фирменными финтами (Месси, Роналду, Азар, Мбаппе, Гризман) и изящными комбинациями. К тому же, как правило, глаз телеоператора (очевидно, по команде режиссера) выхватывает женские лица в короткие остановки матча, когда, сидя у экрана, можно перевести дух и сбросить напряжение от острейшей борьбы на поле, коей, если брать нынешний мундиаль, отличались практически все матчи за исключением, пожалуй, двух. Но они никак не испортили общей картины, как масло кашу. Как, наконец, не портит все то, о чем мы говорим.

Не претендую сказанным выше на истину в последней инстанции. Момент, полагаю, спорный, дискуссионный. Мнение FIFA уже кое-кем поддержано, но не настолько, мне кажется, чтобы был сделан окончательный вывод, обсуждение наверняка продолжится. Правда, подспудно возникает вопрос: а не связано ли это с тем, что через четыре года FIFA чемпионат мира -2022 пройдет в ближневосточной стране, отличающейся строгими нравами, порядками и законами.

В общем, посмотрим, насколько скажутся рекомендации FIFA в двух оставшихся матчах мундиаля-2018. Все внимание к «Крестовскому» и «Лужникам». В любом случае, уверен, и питерцам, и москвичам вместе с многочисленными зарубежными гостями предстоит в этот уик-энд насладиться и красотой футбола, и женской красотой.

Называю оба эти стадиона — как олицетворение другой красоты — красоты архитектуры, и весьма сожалею, что болельщицкий люд обошел своим вниманием Гоголевский бульвар столицы. А ведь здесь все эти дни развернута масштабная экспозиция «Архитектура стадионов». Выставочный проект, посвященный истории, в том числе, естественно, отечественной, проектирования этих сооружений.

Автору этих строк посчастливилось не раз бывать на Мраморном стадионе Афин, где состоялись первые современные Олимпийские игры — 1896, более того, пробежаться по его гаревой дорожке. Построенный в виде подковы в 330 году до нашей эры (!), он был обнаружен в ходе раскопок в середине Х1Х века. Можно сказать, эта древняя арена, на которой, кстати, если не изменяет память, финишировали участники марафона Игр-2004, задала тон возведению многофункциональных спортивных объектов, и вполне естественно, что именно с ее фотографии и открывается эта уникальная выставка, организованная Музеем архитектуры имени А. В. Щусева.

Рост популярности спорта, отмеченный с началом ХХ столетия, стал настоящим вызовом для зодчих во всем мире. Перед ними стояла задача создания совершенно нового типа общественного сооружения, отталкиваясь от античных образцов. Уникальные чертежи, схемы, фотографии, представленные на экспозиции, фактически раскрывают почти вековой опыт разработки стадионов на территории бывшего СССР и нынешней России — от ранних авангардных экспериментов до сегодняшних суперсовременных арен, которые принимали FIFA чемпионат мира -2018. А сочинский «Фишт» еще и Белую Олимпиаду-2014.

Тщательно рассматриваю все это — и стадион на родине Ромео и Джульетты в Вероне, и спроектированных в двадцатых годах прошлого века Международный красный стадион и Стадион имени Коммунистического Интернационала Молодежи (оба так и не были возведены) — и всплывают в памяти моменты стройки в Лужниках, где довелось работать по комсомольской путевке и где в воскресенье состоится финальный матч Франция — Хорватия. А вот стадион имени С. М. Кирова в Ленинграде, функционировавший с 1950 года. На его месте сейчас великолепный «Крестовский», и сегодня в поединке англичан и бельгийцев определятся обладатели бронзовых медалей.

А как не вспомнить стадион «Сталинец» в Черкизове, где играл "Спартак" , угодивший тогда из высшей лиги в первую. Теперь его «сменил» комфортный «Локомотив», а хозяева поля, подопечные Юрия Павловича Семина — чемпионы России!

Конечно, нашлось место и стадиону «Динамо», признанному шедевром архитектуры. Сейчас завершается его внушительная реконструкция, фактически Москва получает новый, еще один, замечательный комплекс — следом за спартаковским в Тушине, принимавшим чемпионат мира, и ЦСКА, где наша сборная провела заключительный контрольный матч с турками перед мундиалем. Последует ли этому примеру «Торпедо», не знаю, но несколько проектов-концепций реконструкции стадиона, выполненных по заказу компании INGRAD, на стендах представлены. Вопрос — когда хоть один из них, который выберут, будет реализован?

Ну, а в заключение немного о… самом футболе. Что называется, короткие впечатления за кромкой поля. Вот выяснилось, что, как и богатые в том известном мексиканском телесериале, бразильцы, которых многие эксперты прочили в чемпионы, тоже плачут. И было отчего — сложили оружие еще в четвертьфинале, уступив дорогу к медалям бельгийцам. А богатых в их рядах достаточно. Звездный Неймар— один из них, однако порой его поведение вызывало не любовь трибун, как вроде бы он должен был вызывать своим действительно выдающимся талантом и игрой, а неприятие. Его звездность таяла с каждым матчем. Что заставило вспомнить о словах известного американского актера Марлена Брандо, он высказался как-то примерно в таком духе: быть звездой — все равно, что сидеть на мешке с сахарным песком под проливным дождем. Растает мгновенно…

Я не знаю причин, по которым в стане пятикратных чемпионов мира не оказалось Халка, может, присутствуй он — и обыграли бы они «красных дьяволов», в рядах которых выделялся его бывший одноклубник по питерскому "Зениту" Витсель, сегодня с партнерами он претендует на бронзу мундиаля…

Ирония судьбы — без всякого пара, он был выпущен раньше срока, чего бразильцы никак не ожидали. И не они одни. В ряду неудачников — Аргентина, Германия, Испания — все бывшие чемпионы мира, а заодно и Португалия. А на финише мировое первенство и вовсе превратилось в европейское. Тенденция, европейцы полностью перехватили инициативу? Скоро старт нового турнира — Лиги наций, он покажет.

… А пока я предвкушаю на Никольской широкое воскресное ликование. С песнями, плясками, боем барабанов. Продолжение того, свидетелем которого был после встречи Англия — Хорватия, только, уверен, еще с большим размахом. Москва, Россия прощаются с мундиалем. Гости со всего мира с благодарностью прощаются с Россией. Заключительный яркий карнавал — салют чемпионату, красоте футбола и, конечно, красоте его страстных поклонниц.

Михаил ШЛАЕН