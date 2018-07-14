СМИ: Налоговая служба Испании не отстанет от Роналду даже в Италии

Напомним, португалец долгое время находится под следствием. Согласно обвинениям, с 2011 по 2014 годы он сознательно укрывал свои доходы. Ранее сторонам удалось договориться, что Роналду заплатит штраф в размере около 19 миллионов евро и дело будет закрыто.

— Подписание Роналду «Ювентусом» не решит его проблем с казначейством, даже в Италии мы можем использовать ордер на арест, — заявил Молинедо. — Его адвокаты продолжат защиту в испанских судах. Есть также Европейский суд по этому вопросу.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июня этого года после девяти лет, проведенных в «Реале».