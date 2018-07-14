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Лукашенко выразил надежду на углубление диалога между Минском и Парижем
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Лукашенко выразил надежду на углубление диалога между Минском и Парижем 

Российская Газета 54 минуты назад
С национальным праздником Французской Республики — Днем взятия Бастилии — поздравил Александр Лукашенко французский народ и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Отмечаю конструктивный характер взаимодействия между нашими странами по всем вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества", — говорится в поздравлении.
Белорусский руководитель рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией, что, по его убеждению, «будет способствовать процветанию и благополучию народов обеих стран, укреплению стабильности и безопасности в регионе».
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