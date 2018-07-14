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Райдер Павел Алёхин выступит в финале крупного турнира в рамках X-Games
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Райдер Павел Алёхин выступит в финале крупного турнира в рамках X-Games 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Павел Алёхин готов зажечь в Toyota Universal Street Games. И у вас есть возможность поддержать его и помочь победить!
Как помочь Алёхину победить
Лето — это время ярких впечатлений и потрясающих эмоций. Именно такое сочетание собирается предложить всем любителям спорта X-Games — крупнейший фестиваль по экстремальным видам спорта. В его рамках 21 июля состоится грандиозный финал Toyota Universal Street Games, на котором выступит российский маунтинбайк-райдер, представитель Toyota Team Russia Павел «Вишнёвый» Алёхин. У всех нас есть возможность не только поболеть за соотечественника на большом спортивном форуме, но и поддержать своим голосом, как до соревнований, так и сразу после его выступления. Ведь победитель определяется по сумме голосов зрителей X-Games и жюри. Для того чтобы помочь Павлу, вам нужно зайти на https://universalstreetgames.com используя свой аккаунт Facebook, и нажать на кнопку VOTE рядом с фамилией российского атлета. Ваши голоса до 21 июля позволят Павлу побороться за приз зрительских симпатий, а те голоса, что будут отданы 21 июля с 21:00 по московскому времени, могут принести Алёхину общую победу в Universal Street Games. Прошёл в шорт-лист и участвовал в первых двух этапах голосования ещё один российский фристайлер, член Toyota Team Russia Ирек Ризаев, но, к сожалению, он не добрался до финальной тройки.
Российская звезда маунтинбайка
У нас есть все основания рассчитывать на то, что Павлу удастся доказать: именно в России живут самые прогрессивные райдеры. 28-летний атлет начал кататься на горном велосипеде (mountain bike или MTB) в 2005 году, когда ему было всего 15. Уже через год он принял участие в своих первых официальных соревнованиях, а с 2008 года вышел на мировой уровень и выступал в White Style, Vienna Air King, Nitro Circus, Master of Dirt, Night of the Jumps, Night of Freestyle, Finist Air Show и других известных турнирах. Он завоевал более десятка золотых медалей на крупнейших фестивалях, в том числе на White Style-2016 (в категории «слоупстайл»), Trick It Snow-2016 («дёрт»), Vienna Air King-2013 («дёрт») и «Дне города Москвы»-2017 («парк»).
Загруженный график выступлений не помешал Павлу в 2011 году окончить МГИУ по специальности «менеджмент организации». Образование определённо помогло россиянину самостоятельно организовать экстремальное шоу Freestyleshow и пригласить на него ведущих атлетов BMX и MTB. Несколько лет Алёхин выпускал собственный сериал Cherry Bomb, который получил такое название благодаря прозвищу атлета — «Вишнёвый».
Золотая команда Toyota Team Russia
Сейчас Павел — один из самых известных и уважаемых маунтинбайкеров в мире. Он первым сделал четыре разнообразных сальто назад — до него подобные трюки казались просто невыполнимыми! Алёхин является отличным примером воплощения в жизнь слогана Toyota Push the limit: из раза в раз Павел доказывает, что ничего невозможного нет. Конечно, за этими умопомрачительными трюками стоят тысячи часов упорных тренировок, которые позволяют открыть новые грани возможностей человеческого тела.
С 2018 года Алёхин является членом Toyota Team Russia. В эту команду входят 17 спортсменов из различных видов спорта: как олимпийских, так и экстремальных. Представителями Toyota, в частности, являются саночник, трёхкратный призёр чемпионатов мира Роман Репилов, финалистка Олимпиады-2018 в соревнованиях по слоупстайлу Софья Фёдорова, лыжник, бронзовый призёр Олимпиады-2018 Денис Спицов, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков и другие прославленные спортсмены. Поддержка со стороны Toyota заключается в дополнительных возможностях, которые получают атлеты вне официальных соревнований, чтобы продолжать тренироваться на лучших российских аренах, укреплять свою репутацию и подавать пример всей молодежи страны.
Альтернативные Олимпийские игры
Пополнить свою и без того богатую коллекцию титулов и достижений Алёхин сможет на Toyota Universal Street Games. Что это за турнир? Это «альтернативные Олимпийские игры», в которых представители уличных субкультур могут заявить о себе всему миру под лозунгом «Совершай невозможное». USG — это открытая площадка, где представители уличных направлений спорта, танцев и музыки могут продемонстрировать свои таланты. На протяжении трёх месяцев лучшие спортсмены, танцовщики и музыканты из разных стран выходили на улицы и записывали самые невероятные видео своих выступлений, чтобы подать видеозаявку на https://universalstreetgames.com. Это была настоящая битва стилей, вкусов и техники за сердца зрителей, голосовавших онлайн. Свыше 350 претендентов на звание «Короля улиц» попытали удачу, и только трое из каждой категории прошли в финал, в том числе и Павел.
X-Games — главный старт для спортсменов-экстремалов
В данный момент Алёхин участвует в грандиозном Road Trip по территории США, чтобы исследовать уличную культуру. На протяжении семи дней девять лидеров из трёх категорий путешествуют на Toyota C-HR, Toyota Camry, Toyota Tacoma и Toyota RAV4, знакомятся с историей, культурой и будущим городских улиц и делятся со зрителями отчётом по хештегу: #TeamToyotaUSG. И уже 21 июля Павел покажет своё мастерство на одной из главных площадок мира — в Миннеаполисе. X-Games — это Всемирные экстремальные игры, которые приковывают внимание любителей спорта во всех уголках земного шара. Соревнования проводятся с 1995 года. В основном турниры проходят в США, но X-Games приезжал также в Барселону, Мюнхен, Осло и другие города. Миннеаполис принимает неофициальную летнюю Олимпиаду по экстремальным видам спорта второй год подряд, и у российского спортсмена Павла Алёхина есть шанс добиться мирового успеха!
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