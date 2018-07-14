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Мирон Маркевич: «Если бы Украина вышла на ЧМ-2018, нужно было бы ехать»
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Мирон Маркевич: «Если бы Украина вышла на ЧМ-2018, нужно было бы ехать» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что в случае выхода на ЧМ-2018 команде стоило принять участие в турнире.
— Если бы сборная Украины вышла на турнир, вы были бы за то, чтобы она поехала в Россию?
— Да, я считаю, что надо было бы ехать. Но не просто так. Хорошо собраться, настроиться, показать хороший футбол и результат. И выйти в четвертьфинал, а может и дальше. Это было бы правильно. Но болельщикам из Украины в таком случае я бы говорил не ехать. В России и так хватило бы людей, украинцев, которые бы поддержали нашу команду, — цитирует специалиста Tribuna.com.
Сборная Украины не вышла на ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе. Первые два места заняли сборные Исландии и Хорватии.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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