Более 10 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых на территории ВВО

В ходе мероприятий ребята проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и состязаниях по армейскому рукопашному бою.

На территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО) более 10 тыс. юнармейцев приняли участие в проведении около 100 военно-патриотических мероприятий.

В ходе различных акций и занятий ребята проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и состязаниях по армейскому рукопашному бою.

Помимо этого, молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

Всего в летнем сезоне текущего года на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности ВВО, для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов запланировано проведение более 100 юнармейских лагерей.