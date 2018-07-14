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Более 10 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых на территории ВВО
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Более 10 тыс. юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых на территории ВВО 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятий ребята проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и состязаниях по армейскому рукопашному бою.
На территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО) более 10 тыс. юнармейцев приняли участие в проведении около 100 военно-патриотических мероприятий.
В ходе различных акций и занятий ребята проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях и состязаниях по армейскому рукопашному бою.
Помимо этого, молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.
Всего в летнем сезоне текущего года на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности ВВО, для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов запланировано проведение более 100 юнармейских лагерей.
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