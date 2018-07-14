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Сорокин: Россия доказала, что является поистине футбольной страной
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Сорокин: Россия доказала, что является поистине футбольной страной 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин выразил мнение, что Россия доказала, что является футбольной страной.
«На этом турнире было поставлено много рекордных цифр. Турнир получился весьма успешным и на футбольном поле, и за его пределами. Нельзя не сказать о нашей сборной. Наша команда выступила блестяще, впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Вошла в топ 5 по результативности, забив 11 голов. Посещаемость стадионов нас приятно удивила — 98%. Завтра мы преодолеем цифру в 3 млн билетов. Вы сами видели, что на стадионах почти не было свободных мест. Мы доказали, что являемся поистине футбольной страной. Было много нововведений: система видео-помощи арбитрам, четвёртая замена и так далее. Прекрасно справилась транспортная система с огромной нагрузкой», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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