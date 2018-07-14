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Кавазашвили: «Французы будут играть за счёт своего опыта и на удержание мяча»
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Кавазашвили: «Французы будут играть за счёт своего опыта и на удержание мяча» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от финала чемпионата мира Франция — Хорватия.
"Французы будут играть за счет своего опыта и на удержание мяча. Они сделают для начала разведку боем и потом по обстоятельствам будут подключать футболистов. У Франции состав подобран изумительно. У них игроки высочайшей квалификации", — сказал Кавазашвили.
Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», начало — 18:00 мск.
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18:00 15.07.2018
Франция — Хорватия
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