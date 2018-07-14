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Никулина победила на юношеском первенстве Европы по плаванию на открытой воде
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Никулина победила на юношеском первенстве Европы по плаванию на открытой воде 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Вероника Никулина стала победительницей юношеского первенства Европы по плаванию на открытой воде, которое проходит на Мальте.
Она пересекла финишную черту быстрее всех на дистанции 7,5 км среди 16-17-летних девушек. Помимо Никулиной, призёрами первенства Европы стали Иван Моргун, Александр Степанов, Даниил Орлов и Данил Немолочнов.
Плавание на открытой воде. Первенство Европы среди юниоров. Мальта
Юноши. 14-15 лет. 5 км  1. Лео Уабдесселам (Франция) — 58.02,83  2. Иван Моргун — 58.12,12  3. Александр Степанов — 58.14,16  4. Егор Вольф (все — Россия) — 58.17,02  16-17 лет. 7,5 км  1. Жан-Батист Клюсман (Франция) — 1:26.27,8  2. Даниил Орлов — 1:26.33,10  3. Данил Немолочнов — 1:26.51,17…
8. Никита Хотько (все — Россия) — 1:27.11,76.
Девушки. 14-15 лет. 5 км  1. Мира Симчак (Венгрия) — 1:01.33,75  2. Эвелин Эдель — 1:01.44,58  3. Марлен Бланке (обе — Германия) –1:01.47,36…
14. Дарья Карцева — 1:02.21,26…
16. Елизавета Черникина — 1:03.28,94  17. Александра Гроздова (все — Россия) — 1:03.52,96  16-17 лет. 7,5 км  1. Вероника Никулина (Россия) — 1:33.38,48  2. Карла Гойянес (Испания) — 1:33.38,49  3. Джулия Салин (Италия) — 1:33.38,56…
7. Екатерина Сорокина — 1:33.49,30…
14. Яна Курцева (обе — Россия) — 1:34.12,58.
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