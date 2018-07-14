Сорокин прокомментировал перенос ЧМ-2022 на декабрь

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал перенос чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, с лета на зиму.

«Решение о переносе следующего чемпионата мира на декабрь было принято давно, а вчера оно было снова анонсировано. Всем национальным лигам придётся изменить свой календарь, но каких-то радикальных изменений не будет. Для России это не будет проблемой, так как примерно в это время у нас как раз начинается перерыв. Решение о переносе — оптимальное с точки зрения климата. Оно принято ради благополучия игроков и болельщиков», — заявил Сорокин на пресс-конференции.

Ранее он заявил, что все болельщики прочувствовали атмосферу ЧМ.