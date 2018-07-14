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Сорокин: мы показали, что Россия страна, которая любит футбол
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Сорокин: мы показали, что Россия страна, которая любит футбол 

RT на русском 2 часа назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от подходящего к концу чемпионата мира по футболу.
«Турнир получился необыкновенно интересным. Было много рекордов, беспрецедентных цифр. По нашим ощущениям, чемпионат мира прошёл успешно как внутри стадионов, так и за их пределами. Нас приятно удивила заполняемость стадионов, она составила 98%. Завтра мы приблизимся к отметке 3 млн проданных билетов. Почти ни разу не было незаполненного стадиона. Мы показали, что мы страна, которая любит футбол», — заявил Сорокин на пресс-конференции.
Он также отметил, что сборная России выступила блестяще на турнире.
«Она показала очень хорошую игру — с 11 мячами российская команда стала четвёртой по результативности. Роман Зобнин стал самым выносливым игроков, пробежав 62 километра», — подчеркнул Сорокин.
Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что Россия показала себя на чемпионате мира гостеприимной и дружелюбной страной.
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