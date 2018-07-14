Сорокин: мы показали, что Россия страна, которая любит футбол

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от подходящего к концу чемпионата мира по футболу.

«Турнир получился необыкновенно интересным. Было много рекордов, беспрецедентных цифр. По нашим ощущениям, чемпионат мира прошёл успешно как внутри стадионов, так и за их пределами. Нас приятно удивила заполняемость стадионов, она составила 98%. Завтра мы приблизимся к отметке 3 млн проданных билетов. Почти ни разу не было незаполненного стадиона. Мы показали, что мы страна, которая любит футбол», — заявил Сорокин на пресс-конференции.

Он также отметил, что сборная России выступила блестяще на турнире.

«Она показала очень хорошую игру — с 11 мячами российская команда стала четвёртой по результативности. Роман Зобнин стал самым выносливым игроков, пробежав 62 километра», — подчеркнул Сорокин.