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Сорокин: ни одного инцидента на стадионах не было зафиксировано на ЧМ-2018
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Сорокин: ни одного инцидента на стадионах не было зафиксировано на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Во время матчей чемпионата мира по футболу в России не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.
"Два маленьких факта, — отметил он. — Пока не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах".
"Второе, очень много серьезных иностранных футбольных коллег подошли ко мне и сказали: вы первая страна, где пограничники, сотрудники безопасности на рамках улыбаются и говорят «добро пожаловать». «Такого мы никогда не видели, что вы с ними сделали?», — говорят они. Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат", — добавил Сорокин.
"Безопасность была обеспечена на самом серьезном уровне, — заявил председатель оргкомитета Аркадий Дворкович. — Этому помогли современные технологии, Fan ID, системы видеонаблюдения, анализ данных, взаимодействие с правоохранительными органами других стран. Мы этим занимаемся ежеминутно, службы продолжают взаимодействовать, мы с ними в постоянном контакте — как в Москве, так и в регионах. В целом это бесценный опыт".
"Не только волонтеры, но и сотрудники всех остальных служб работали с улыбками", — подчеркнул он.
Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии.
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