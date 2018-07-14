Франк де Бур: Франция на протяжении всего турнира показывает очень высокий уровень игры

— Бельгия обладает отличным подбором игроков. Они здорово начали турнир, но не смогли показать такой же уровень игры в полуфинале. К тому же, как я уже говорил, у французов очень крепкая команда. Матч был равным, но команда Дешама победила абсолютно заслуженно.

Франция на протяжении всего турнира показывает очень высокий уровень игры. Для меня они безусловные фавориты. Мбаппе, Гризманн, Жиру, Матюиди — фантастические игроки. Но Варан и Умтити в защите тоже проделывают потрясающую работу. Помимо прочего, Франция — очень ровная команда, начиная с вратаря и заканчивая форвардами и запасными игроками. Поэтому они и в финале, — цитирует де Бура Sport24.ru.

Финал чемпионата мира Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве.

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