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Болельщики чемпионата мира по футболу провели световое шоу
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Болельщики чемпионата мира по футболу провели световое шоу 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
В преддверии финального матча ЧМ между Францией и Хорватией болельщики осветили ярко-красными огнями города, принимающие турнир. Это стало возможным благодаря стаканам BUD Red Light Cups.
На чемпионате мира бренд BUD Alcohol Free представил уникальные светящиеся стаканы BUD Red Light Cups, которые реагируют на уровень окружающего шума и начинают светиться ярче в самые эмоциональные моменты. Чтобы активировать BUD Red Light Cups и стать активным участником масштабного светового шоу, достаточно извлечь специальный предохранитель на дне стакана. Стаканы обеспечивают непрерывное свечение на протяжении всего матча.
Red Light Cup.
"Самое популярное событие в мире спорта — чемпионат мира по футболу — предоставляет нам возможность для прямой коммуникации с миллионами футбольных болельщиков. Матчи турнирапоказывают, что интерактивные стаканы уже стали неотъемлемым сувениром настоящих поклонников футбола. Мы рады быть частью глобального футбольного праздника и дарить незабываемые моменты", — отметил директор по маркетингу AB InBev Efes Константин Тамиров.
Red Light Cup.
Для болельщиков стаканы BUD Red Light Cups стали подарком при покупке пива и сувениром, который будет напоминать о футбольном празднике в России.
Всего выпущено более 70 дизайнов стаканов, включая специальные версии для отдельных матчей с датой, названиями и флагами играющих команд. Также стаканы представлены на разных языках.
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