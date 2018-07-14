Джефф Монсон провел в Астрахани бесплатные семинары и мастер-классы для детей

АСТРАХАНЬ, 14 июля. / ТАСС /. Американский боец смешанных единоборст Джефф Монсон , который получил российское гражданство, провел в Астрахани бесплатные семинары и мастер-классы для детей, занимающихся единоборствами, а также провел встречу с губернатором региона Александром Жилкиным

Глава Астраханской области подарил Монсону символы региона — хрустальный лотос и воблу, а также пообещал отправить ему в Москву арбузы.

"Нам приятно принимать у себя такого именитого спортсмена. У вас, к сожалению, было немного времени познакомиться с достопримечательностями нашего региона. Например, сейчас у нас в дельте зацвел лотос, это очень красивый цветок, которому несколько миллионов лет, а у нас огромные лотосовые плантации. Жаль, что вы не смогли их увидеть, поэтому я решил вам подарить лотос хрустальный", — сказал Жилкин.

Глава региона также преподнес спортсмену книги о достопримечательностях Астраханской области и национальных блюдах, а также поинтересовался, угощали ли Монсона местными арбузами (в области ежегодно собирают около 250 тыс. т арбузов). Спортсмен ответил, что региональный бренд ему очень понравился.

"Я вас также поздравляю с рождением дочки, сейчас вам всем как раз нужны витамины. Мы вам отправим арбузы в Москву на машине. Это возможно, сделаем. Арбузы у нас от солнца, без удобрений — экологически чистые, полезные и очень вкусные", — добавил Жилкин.