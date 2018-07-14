Бельгия — Англия. ЧМ-2018. Прямая трансляция. (Видео)

На чемпионате мира, который проходит в России, остались два последних матча. Сегодня состоится соглавный матч на главном турнире четырехлетия. В нем встретятся национальные команды Бельгии и Англии. Букмекеры считают фаворитом команду Роберто Мартинеса . Причем фаворитом очевидным. Правы окажутся букмекеры? Узнаем уже сегодня, начало матча в на арене «Санкт-Петербург» в 17.00 по московскому времени. Не пропустите исторический матч.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия — Англия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Бельгия — Англия.

Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия «Спорт-Экспресса». Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите битву за бронзу чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь — будет интересно!