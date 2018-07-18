Фан-зону в Нижнем Новгороде демонтируют до 1 августа

Фан-зона на площади Минина и Пожарского будет полностью демонтирована до 1 августа. Об этом сообщили в дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий.

В настоящее время работы по демонтажу площадки фестиваля болельщиков FIFA уже начались, доступ на территорию закрыт. Специалисты разбирают конструкции, установленные в фан-зоне.

Как отметили в дирекции, до окончания работ площадь Минина и Пожарского будет перекрыта для транспорта. Возобновить движение планируется до 1 августа. Тогда же будут открыты и все входы в нижегородский кремль.

Напомним, рекорд по посещаемости площадки фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде зафиксирован 24 июня во время матча Англия — Панама. В это день в фан-зоне собралось 44 тысячи человек.

Фото: Надежда Кей