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Фан-зону в Нижнем Новгороде демонтируют до 1 августа
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Фан-зону в Нижнем Новгороде демонтируют до 1 августа 

Vgoroden.ru 20 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Фан-зона на площади Минина и Пожарского будет полностью демонтирована до 1 августа. Об этом сообщили в дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий.
В настоящее время работы по демонтажу площадки фестиваля болельщиков FIFA уже начались, доступ на территорию закрыт. Специалисты разбирают конструкции, установленные в фан-зоне.
Как отметили в дирекции, до окончания работ площадь Минина и Пожарского будет перекрыта для транспорта. Возобновить движение планируется до 1 августа. Тогда же будут открыты и все входы в нижегородский кремль.
Напомним, рекорд по посещаемости площадки фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде зафиксирован 24 июня во время матча Англия — Панама. В это день в фан-зоне собралось 44 тысячи человек.
Фото: Надежда Кей
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