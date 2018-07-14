Ещё
Дворкович: Нижний Новгород — достойная площадка для проведения летней Олимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дворкович: Нижний Новгород — достойная площадка для проведения летней Олимпиады 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что Нижний Новгород может принять летние Олимпийские игры.
«Россия заслужила право на проведение летней Олимпиады, но когда и каким образом подавать заявку, решать, естественно, нашему Олимпийскому комитету и руководству страны. Считаю, что Нижний Новгород — одна из достойнейших площадок для проведения летних Олимпийских игр. Говорить об этой теме сейчас преждевременно, но я практически не сомневаюсь, что подобное осуждение будет, хотя и не в этом году", — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Стадион в Нижнем Новгороде был введён в эксплуатацию в марте 2018 года. Он принял четыре игры групповой стадии чемпионата мира по футболу, а также поединок 1/8 финала и четвертьфинал.
Чемпионат.com: последние новости
Бельгия – Англия: стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 Букмекеры резко повысили котировки на матч Франция – Хорватия Четыре клуба РФПЛ заработают свыше € 1 млн за участие игроков на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам6
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку19
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети150
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение