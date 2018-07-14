Дворкович: Нижний Новгород — достойная площадка для проведения летней Олимпиады

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович считает, что Нижний Новгород может принять летние Олимпийские игры.

«Россия заслужила право на проведение летней Олимпиады, но когда и каким образом подавать заявку, решать, естественно, нашему Олимпийскому комитету и руководству страны. Считаю, что Нижний Новгород — одна из достойнейших площадок для проведения летних Олимпийских игр. Говорить об этой теме сейчас преждевременно, но я практически не сомневаюсь, что подобное осуждение будет, хотя и не в этом году", — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков

Стадион в Нижнем Новгороде был введён в эксплуатацию в марте 2018 года. Он принял четыре игры групповой стадии чемпионата мира по футболу, а также поединок 1/8 финала и четвертьфинал.