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В Казани нарисуют граффити в поддержку сборной Франции
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В Казани нарисуют граффити в поддержку сборной Франции 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Казани на улице Баумана появится граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ-2018. В решающем матче французы сыграют со сборной Хорватии.
Как сообщает «Бизнес Online», на граффити будет изображен главный тренер французов Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго, скульптура Ники Самофракийской и другие символы страны. Также будет нарисована надпись «Мы с вами».
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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