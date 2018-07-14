Демонтаж площадки фестиваля болельщиков в Самаре начнется 16 июля

Самарский фан-фест проведет еще два крупных мероприятия

В понедельник, 16 июля, специалисты приступят к вывозу самарской площадки фан-феста. Наряду с зонами коммерческих партнеров в числе первых работники демонтируют и медицинское оборудование. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

— Объекты питания покинут площадь до 17 июля. Завершить работы полностью планируется к концу июля. Однако ограничение движения автотранспорта около площади Куйбышева предполагается отменить уже к 26 числу, — рассказали в региональном правительстве.

Посетить фестиваль болельщики еще могут в предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье фан-зона будет работать с 16:00 и 17:00 соответственно.

14 июля здесь будет транслироваться матч между Англией и Бельгией. 15 июля гости площади Куйбышева могут наблюдать за финальным поединком чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. Также гостей самарской фан-зоны ждут выступление группы «Дискотека Авария» и лазерное шоу.