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Демонтаж площадки фестиваля болельщиков в Самаре начнется 16 июля
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Демонтаж площадки фестиваля болельщиков в Самаре начнется 16 июля 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарский фан-фест проведет еще два крупных мероприятия
В понедельник, 16 июля, специалисты приступят к вывозу самарской площадки фан-феста. Наряду с зонами коммерческих партнеров в числе первых работники демонтируют и медицинское оборудование. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
— Объекты питания покинут площадь до 17 июля. Завершить работы полностью планируется к концу июля. Однако ограничение движения автотранспорта около площади Куйбышева предполагается отменить уже к 26 числу, — рассказали в региональном правительстве.
Посетить фестиваль болельщики еще могут в предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье фан-зона будет работать с 16:00 и 17:00 соответственно.
14 июля здесь будет транслироваться матч между Англией и Бельгией. 15 июля гости площади Куйбышева могут наблюдать за финальным поединком чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. Также гостей самарской фан-зоны ждут выступление группы «Дискотека Авария» и лазерное шоу.
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