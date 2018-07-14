Плюшевые слоны и щенята терроризируют SMITE

Подошел к концу стрим с разработчиками MOBA SMITE, посвященный патчу 5.13. Так что настало время изучить список предстоящих изменений. Благодаря новым скинам Cernunnos превратится в демона, Jing Wei — в ангела, Baron Samedi — в стилягу, Sol — в бегунью, Ganesha — в плюшевую игрушку, Cerberus — в милого щенка, а Thoth — в хипстера.

Команда переделает три умения Фреи. Например, Northern Lights (в прошлом Irradiate) будет увеличивать магический урон от одной базовой атаки и наносить АоЕ-повреждения врагам, находящимся рядом с пораженной целью (плюс вешается дебафф на замедление). Также заработает новая система благодарности. Если быть точнее, то после матча вы сможете похвалить человека. И за это игрок получит специальные очки. Затем в конце месяца Hi-Rez Studios разошлет подарки. За 300 очков вам подарят командный бустер на скины, за 450 — чемпионский ящик, за 600 — божественный сундук. Кроме того, если в течение года вы не попадали под бан, то тогда в конце сезона у вас на аккаунте появится облик на Baron Samedi, специальная рамочка, аватарка, эмоция и не только.