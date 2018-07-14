Кевин Андерсон: «Матч с Изнером превратился в сражение. Не знаю, что двигало мной в этой игре»

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон заявил, что матч полуфинала Уимблдона против американца Джона Изнера (7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:4, 26:24) отнял у него все силы и был выигран на морально-волевых качествах. Поединок теннисистов продолжался 6 часов 36 минут и стал вторым по продолжительности в истории турнира.

— Прошедший матч превратился в сражение, которое отняло все силы. В подобных условиях приходится выходить за рамки обычного поединка или тактики, — приводит официальный сайт АТР слова Андерсона. — Не знаю, что двигало мной в этой игре, за исключением желания добиться итогового успеха. Я старался изо всех сил, чтобы выиграть этот матч. К счастью, мне удалось отыскать финишную черту. Очень горжусь, что сумел выйти в финал турнира «Большого шлема». Секреты? У меня нет каких-либо секретов. Я упорно работаю, меня подбадривает отличная команда. Конечно, есть аспекты, которые нуждаются в улучшении. Я демонстрирую отличный теннис, но при этом понимаю, что способен добиться прогресса со всех точек зрения: физической, эмоциональной, психологической. Надеюсь, что смогу удержаться на высоком уровне, поскольку у меня серьезные цели.