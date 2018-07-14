Футболист Тарасов продлил контракт с «Локомотивом»

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на один год.

Тарасов заявил, что рад остаться в клубе, который стал для него домом. «Очень рад остаться в „Локомотиве“, это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики. Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов, — сказал Тарасов. — Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам».

Тарасов перешел в «Локомотив» в 2010 году. За это время полузащитник провел 173 матча и забил 12 голов. В составе железнодорожников Тарасов дважды становился обладателем Кубка России, в прошлом сезоне стал чемпионом страны.