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Заполняемость стадионов на ЧМ‑2018 в России составила 98%
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Заполняемость стадионов на ЧМ‑2018 в России составила 98% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Посещаемость российских стадионов во время матчей чемпионата мира по футболу составила 98%, общая сумма болельщиков, посетивших матчи, составляет почти 3 миллиона человек, сообщил журналистам в субботу генеральный директор АНО «Оргкомитет „Россия-2018“ Алексей Сорокин.
»Посещаемость стадионов нас приятно удивила — это 98%. Мы завтра приблизимся к цифре в 3 миллиона билетов, которые были распространены. Вы сами видели, практически всегда не было свободных мест на стадионах», — сказал Сорокин.
За время чемпионата мира по футболу паспорт болельщика, Fan id, получили более 1,8 миллиона человек.
Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.
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