Граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ будет нарисовано в Казани

В Казани появится граффити с изображением с главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и портрета мэра Парижа Анн Идальго , сообщает ТАСС

"Стену дома N30 по ул. Баумана украсит композиция — коллаж, на котором будут изображены главный тренер французской команды Дидье Дешам, Мэр Парижа и давний друг Казани Анн Идальго, а также символы Франции — Эйфелева башня, петух, раскрашенный в цвета французского флага, древнегреческая скульптура Ники Самофракийской, которая хранится в Лувре.

Украшает паблик-арт надпись на французском языке «Мы с вами!», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Отмечается, что граффити будет создано в поддержку национальной сборной Франции в финале чемпионата мира — 2018.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

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