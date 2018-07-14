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Граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ будет нарисовано в Казани
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Граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ будет нарисовано в Казани 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Казани появится граффити с изображением с главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и портрета мэра Парижа Анн Идальго, сообщает ТАСС.
"Стену дома N30 по ул. Баумана украсит композиция — коллаж, на котором будут изображены главный тренер французской команды Дидье Дешам, Мэр Парижа и давний друг Казани Анн Идальго, а также символы Франции — Эйфелева башня, петух, раскрашенный в цвета французского флага, древнегреческая скульптура Ники Самофракийской, которая хранится в Лувре.
Украшает паблик-арт надпись на французском языке «Мы с вами!», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Казани.
Отмечается, что граффити будет создано в поддержку национальной сборной Франции в финале чемпионата мира — 2018.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что на футболки сборной Франции по футболу уже нанесли вторую звезду.
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