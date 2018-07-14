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Давид Трезеге: «Переход Роналду в „Ювентус“ выведет итальянский футбол на новый уровень»
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Давид Трезеге: «Переход Роналду в „Ювентус“ выведет итальянский футбол на новый уровень» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге заявил, что переход форварда Криштиану Роналду в туринский клуб позволит всему итальянскому футболу сделать шаг вперед. 33-летний португалец стал игроком «Старой Сеньоры» 10 июля, его трансфер из "Реала" обошелся итальянцам в 100 миллионов евро.
— Переход Криштиану Роналду в «Ювентус» позволит футболисту как минимум перезагрузиться и перевернуть очередную страницу своей замечательной карьеры, — цитирует ТАСС Трезеге. — Наверное, не стоит говорить о том, что теперь к футболисту будет приковано особое внимание, ведь когда игрок переходит за сумму в 100 миллионов, то к нему будут предъявляться особые требования. Несомненно, переход Криштиану в туринский клуб не только усилит интерес к итальянскому футболу, но и выведет его на новый уровень.
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 года. За девять лет в команде он стал обладателем 15 трофеев, а также лучшим бомбардиром в истории клуба.
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