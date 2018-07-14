Футболист Тарасов продлил контракт с «Локомотивом»

По информации с официального сайта команды, соглашение с 31-летним футболистом подписано сроком на один год.

"Очень рад остаться в «Локомотиве», это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики.

Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов. Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам", — сказал Тарасов.

Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В минувшем сезоне он помог красно-зеленым стать чемпионами России.

Ранее сообщалось, что «Ростов» ведет переговоры с Тарасовым.