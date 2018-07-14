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Футболист Тарасов продлил контракт с «Локомотивом»
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Футболист Тарасов продлил контракт с «Локомотивом» 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым, сообщает ТАСС.
По информации с официального сайта команды, соглашение с 31-летним футболистом подписано сроком на один год.
"Очень рад остаться в «Локомотиве», это мой дом, моя семья и самые лучшие болельщики.
Мы добились больших успехов, но впереди не менее сложные испытания, новый сезон, Лига чемпионов. Совсем скоро присоединюсь к команде на сборах, успел соскучиться по ребятам", — сказал Тарасов.
Тарасов выступает за «Локомотив» с 2010 года. В минувшем сезоне он помог красно-зеленым стать чемпионами России.
Ранее сообщалось, что «Ростов» ведет переговоры с Тарасовым.
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