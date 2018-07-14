Псковские футболисты будут подносить мячи на ЧМ-2018

Футболисты «Стрелы» заняли первое место на всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок 2017 года в старшей возрастной группе, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Этот успех дал им право стать подающими мячей в финальном матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе „Лужники“, в нем сыграют сборные Хорватии и Франции.