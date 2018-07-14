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Псковские футболисты будут подносить мячи на ЧМ-2018
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Псковские футболисты будут подносить мячи на ЧМ-2018 

АиФ Северо-запад 4 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Футболисты «Стрелы» заняли первое место на всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок 2017 года в старшей возрастной группе, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Этот успех дал им право стать подающими мячей в финальном матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
Финал ЧМ-2018 состоится 15 июля на стадионе „Лужники“, в нем сыграют сборные Хорватии и Франции.
Напомним, что благодаря поддержке Михаила Ведерникова юные футболисты из Дно увидели игру Бразилии и Коста-Рики. Дновская детская футбольная команда средней школы № 50 одержала победу в чемпионате по дворовому футболу Псковской области на кубок губернатора в младшей возрастной групп.
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