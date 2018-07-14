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Арон выиграл первую гонку Ф-3 на «Зандворте», Шумахер — 3-й, Шварцман — 8-й
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Арон выиграл первую гонку Ф-3 на «Зандворте», Шумахер — 3-й, Шварцман — 8-й 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик команды Prema Ральф Арон одержал победу в первой гонке этапа европейской Формулы-3 на «Зандворте». Вторую позицию занял Чжоу Гуаньюй, третьим финишировал сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера Мик. Россиянин, пилот гоночной академии «Феррари» и программы SMP Racing Роберт Шварцман пришёл к финишу восьмым. Никита Троицкий финишировал 11-м, Артём Петров — 15-м.
Европейская Формула-3. Зандворт. Первая гонка
1. Ральф Арон (Prema) — 34.56,858  2. Чжоу Гуаньюй (Prema) +1,687  3. Мик Шумахер (Prema) +3,454  4. Маркус Армстронг (Prema) +4,357  5. Даниэль Тиктум (Motopark) +5,145  6. Юри Випс (Motopark) +9,165  7. Джонатан Абердейн (Motopark) +10,254  8. Роберт Шварцман (Prema) +11,049  9. Бен Хингели (Hitech Grand Prix) +11,770  10. Алекс Палоу (Hitech Grand Prix) +12,316  11. Никита Троицкий (Carlin) +13,159  12. Джехан Дарувала (Carlin)
13. Фабио Шерер (Motopark) +14,039
14. Фердинанд Габсбург (Carlin) +15,341  15. Артём Петров (Van Amersfoort Racing) +16,039  16. Энам Ахмед (Hitech Grand Prix) +16,796  17. Саша Фенестраз (Carlin) +17,748  18. Себастьян Фернандес (Motopark) +18,212  19. Марино Сато (Motopark) +22,509  20. Кейван Андрес (Van Amersfoort Racing) +25,454  21. Юлиан Хансес (ma-con) +37,695  22. Амея Вайдиянатан (Carlin) +38,056  23. София Флёрш (Van Amersfoort Racing) +41,491  24. Петру Флореску (Fortec) +49,456.
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