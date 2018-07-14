Гонщик команды Prema Ральф Арон одержал победу в первой гонке этапа европейской Формулы-3 на «Зандворте». Вторую позицию занял Чжоу Гуаньюй, третьим финишировал сын семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера Мик. Россиянин, пилот гоночной академии «Феррари» и программы SMP Racing Роберт Шварцман пришёл к финишу восьмым. Никита Троицкий финишировал 11-м, Артём Петров — 15-м.
Европейская Формула-3. Зандворт. Первая гонка
1. Ральф Арон (Prema) — 34.56,858 2. Чжоу Гуаньюй (Prema) +1,687 3. Мик Шумахер (Prema) +3,454 4. Маркус Армстронг (Prema) +4,357 5. Даниэль Тиктум (Motopark) +5,145 6. Юри Випс (Motopark) +9,165 7. Джонатан Абердейн (Motopark) +10,254 8. Роберт Шварцман (Prema) +11,049 9. Бен Хингели (Hitech Grand Prix) +11,770 10. Алекс Палоу (Hitech Grand Prix) +12,316 11. Никита Троицкий (Carlin) +13,159 12. Джехан Дарувала (Carlin)
13. Фабио Шерер (Motopark) +14,039
14. Фердинанд Габсбург (Carlin) +15,341 15. Артём Петров (Van Amersfoort Racing) +16,039 16. Энам Ахмед (Hitech Grand Prix) +16,796 17. Саша Фенестраз (Carlin) +17,748 18. Себастьян Фернандес (Motopark) +18,212 19. Марино Сато (Motopark) +22,509 20. Кейван Андрес (Van Amersfoort Racing) +25,454 21. Юлиан Хансес (ma-con) +37,695 22. Амея Вайдиянатан (Carlin) +38,056 23. София Флёрш (Van Amersfoort Racing) +41,491 24. Петру Флореску (Fortec) +49,456.