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Почему русским нельзя распоясываться
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Почему русским нельзя распоясываться 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Из глубины веков дошло до нас слово «распоясаться» — вести себя дурно. Что же такое пояс для русского человека? Почему к нему издавна было такое трепетное отношение? Оказывается, пояс был не только необходимой деталью одежды, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции.
Пояс («опояска», «кушак», «покромка») до недавнего времени был обязательной деталью как женской, так и мужской одежды. И тут дело не только в удобстве — пояс сопровождал человека на протяжении всей его жизни.
Недаром народная мудрость гласит: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не деется». Интересно, что женщины даже ночью пояс не снимали — исподняя рубаха обязательно должна быть подпоясана.
Хождение без пояса всячески осуждалось: в сказках «без креста и пояса» ходит всякая нечисть, да и о человеке, который уже «сраму не имет» говорят: «совсем уж распоясался».
Особая роль отводилась поясу и в народной медицине, и в празднично-обрядовой культуре крестьян. Так в Новгородской губернии широким льняным поясом — «свивальником» — свивали новорождённого, а на крестины крёстная дарила новорождённому нательный крестик и пояс, который считался оберегающим от всех невзгод и сохранялся на протяжении всей жизни.
И, конечно же, ни одна свадьба без поясов не обходилась. Кроме того, что пояса служили подарками жениховой родне и дружке, они играли важную роль и в обрядности. Вот в Пермской области в день венчания невеста опоясывалась лыком прямо по голому телу, и только потом уже одевалась в свою лучшую одежду. По мнению стариков, такая опояска была надёжной защитой от колдунов.
Ну а самый яркий и красивый пояс невеста дарила жениху в день сговора. Но не просто так дарила, а «куражилась», чтобы жених помучился, посомневался. Вот как это было: пояс раскладывали перед лавкой, на которой стояла девушка, а она приговаривала: «Хочу — вскочу, хочу — не вскочу», причём длиться это могло достаточно долго. Но если уж она давала своё согласие и впрыгивала в круг пояса, то отказаться от своего слова уже не могла и вручала пояс жениху.
Вообще, пояс (так же как и рушник) олицетворял дорогу. В свадебной обрядности — это дорога в новую семейную жизнь, в похоронной — в жизнь иную. Усопшего опоясывали и ещё несколько поясов клали рядом в гроб. На поясах же опускали гроб в землю. Отличались погребальные пояса особенными молитвенными текстами: «ВСЕ УПОВАНИЯ МЫ НА ТЯ ВОЗЛАГАЮ, МАТИ БОЖИЯ СОХРАНИ МЯ ПОД КРОВОМ ТВОИМ» (Новгородская обл.).
Однако, молитвы встречаются не только на погребальных поясах. Например, при монастырях часто делали и продавали такие пояса.
Каких только поясов не было в России ещё в начале ХХ века! И кручёные, и кожаные (правда, только у мужчин), и плетёные, и полутканые, и тканые, и вышитые; и цветов самых разных — ведь с середины ХIХ века уже появляются анилиновые красители. А ещё в это же время развивается целый «кушачный» промысел на берегу Северной Двины в Красноборске и «Белой Слуде». Эти кушаки отличались особой прочностью. Но чаще женщины ткали пояса сами — себе и своей семье. «Тыкали так — эдакую палочку приделывали, вот как вроде … швейка. Дак на швейке вот намотают и притыкают вот эдак. У каждого было не по одному поясу» (Вологодская обл.)
К мужским поясам часто крепились кожаные мешочки для денег, ключей, расшитые кисеты с табачком и ножики. Дарёные вышитые платочки тоже за пояс затыкали. А у женщин были специальные поясные сумочки— «лакомки» или «лакомники», украшенные вышивкой. В некоторых областях России были даже поясные украшения — «назадни», «подмохорники» и многие другие.
Вроде бы и предмет-то простой — пояс, а вот сколько у него было применений. В этом-то и есть мудрость наших предков — ничего лишнего и бесполезного, всему-то должно быть объяснение, всему-то — применение, от всего-то — радость.
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